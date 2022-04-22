В Госдуме оценили вероятность образования Крымского федерального округа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крымский федеральный округ может быть создан после проведения спецоперации на Украине. Жителями региона станут граждане освобожденных территорий, заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

До этого с идеей восстановления КФО выступил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его словам, это необходимо для интеграции в экономическое пространство России освобожденных территорий Украины.

Белик же подчеркнул, что, несмотря на все попытки переписать историю, "справедливость восторжествует". Он напомнил, что границы Российской империи значительно расширились во время правления Екатерины II.

"Мариуполь основан благодаря Екатерине II, первоначально его населением стали греки и армяне, переселенные императрицей из Крыма, который тогда еще не был российским", – приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что переименование основанных в Российской империи городов или снос памятников не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы людей, которые презирают нацизм.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки украинских формирований скрылись на территории "Азовстали". На момент окружения города, отметил Шойгу, численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек.

