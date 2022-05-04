19:42
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В семи районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом со ссылкой на информацию региональной антитеррористической комиссии сообщили в Мининформе республики.
"На данный момент на территории Крыма сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами", – цитирует сообщение ТАСС.
В апреле сразу несколько российских регионов ввели желтый уровень террористической угрозы. Речь идет о Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также некоторых районах Крыма и Краснодарского края. Отмечалось, что местные власти приняли соответствующие решения из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.
В частности, в Крыму высокий уровень террористической опасности был введен с 20:00 11 апреля. Ограничения коснулись городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Глава полуострова Сергей Аксенов призвал жителей сохранять бдительность, однако отметил, что введенная мера носит профилактический характер.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Несколько российских регионов ввели желтый уровень террористической угрозы
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