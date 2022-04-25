Повышенный уровень террористической опасности продлили в Воронежской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Воронежской области продлили действие повышенного уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона. Об этом говорится в сообщении правительства Воронежской области в телеграм-канале.

"В двух районах – Россошанском и Кантемировском – продлили действие желтого уровня террористической опасности. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что режим продлевается на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности. Как сообщил губернатор области Роман Старовойт, это позволит силам и средствам, специальным подразделениям нести особый режим службы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

