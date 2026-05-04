В Калининграде обнаружили тела двух женщин и трехлетнего ребенка

Тела двух женщин и трехлетнего ребенка найдены в Калининграде, правоохранители выясняют обстоятельства их смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах.

"Обнаружены тела женщины 70 лет, ее дочери 41 года и трехлетнего мальчика. <...> Пожилая женщина с шизофренией", – сказал собеседник агентства и добавил, что также была найдена предсмертная записка.

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Ранее в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово в Ленинградской области нашли пять пакетов с человеческими останками. Фрагменты тела принадлежат неизвестному мужчине. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", устанавливается личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению.