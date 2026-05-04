Мэр Москвы рассказал о строительстве южного участка МСД

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Финальный участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы закончат в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Участок проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Его готовность составляет 55%.

"МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог. Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города", – отметил мэр.

По его словам, за счет этого ликвидируется перепробег до 2 километров и сократится время в пути в среднем на 7 минут. Это также улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из 6 районов Москвы.

На финальном участке возведут 6 искусственных сооружений. В их число входит тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей, а также 2 эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход диаметра в сторону Каширского и Симферопольского шоссе.

Кроме того, будут возведены:



2 эстакады-съезда с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра;

эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу.

Также предусмотрены съезды с Бакинской улицы на МСД и с МСД на Бакинскую улицу в сторону М-4 "Дон", строительство здания конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта на пересечении с Ереванской улицей и реконструкция прилегающих улиц.

Ранее в районе Чертаново Центральное завершилось строительство съездов, соединяющих улицу Подольских Курсантов с внутренней стороной южного участка МСД, а также обеспечивающих выезд с магистрали на эту улицу.

Оба однополосных съезда уже открыты для движения. До этого чтобы попасть с внутренней стороны МСД на улицу Подольских Курсантов, водителям приходилось объезжать через Дорожную улицу.