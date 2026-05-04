Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 12:46

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о строительстве южного участка МСД

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Финальный участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы закончат в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Участок проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Его готовность составляет 55%.

"МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог. Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города", – отметил мэр.

По его словам, за счет этого ликвидируется перепробег до 2 километров и сократится время в пути в среднем на 7 минут. Это также улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из 6 районов Москвы.

На финальном участке возведут 6 искусственных сооружений. В их число входит тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей, а также 2 эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход диаметра в сторону Каширского и Симферопольского шоссе.

Кроме того, будут возведены:

  • 2 эстакады-съезда с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра;
  • эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу.

Также предусмотрены съезды с Бакинской улицы на МСД и с МСД на Бакинскую улицу в сторону М-4 "Дон", строительство здания конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта на пересечении с Ереванской улицей и реконструкция прилегающих улиц.

Ранее в районе Чертаново Центральное завершилось строительство съездов, соединяющих улицу Подольских Курсантов с внутренней стороной южного участка МСД, а также обеспечивающих выезд с магистрали на эту улицу.

Оба однополосных съезда уже открыты для движения. До этого чтобы попасть с внутренней стороны МСД на улицу Подольских Курсантов, водителям приходилось объезжать через Дорожную улицу.

В Москве построили 37 автомобильных и 5 пешеходных мостов с 2011 года

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика