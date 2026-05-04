В Тюмени опровергли информацию о прорыве газопроводов

Повреждений газопроводов и утечек газа в Тюмени не выявили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее местные жители пожаловались на сильный запах газа в разных частях Тюмени.

"300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени приняла аварийно-диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение Север" 4 мая", – говорится в сообщении.

Инфоцентр сослался на пресс-службу АО "Газпром газораспределение Север", отметив, что бригады оперативно выехали по указанным адресам. Все сети работали в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано.

