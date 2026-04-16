В Москве проверили на безопасность исторические газовые фонари

Специалисты проверили исторические газовые фонари Москвы на безопасность и качество свечения, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Сначала было оценено состояние газовой системы, чтобы исключить возможную утечку газа. Затем эксперты проверили целостность калильных колпачков, которые обеспечивают горение фонарей, а также корректность работы автоматической системы безопасности. Также специалисты проконтролировали регулировку зазоров, а следом промыли и почистили детали фонарей.

Уникальные действующие газовые фонари появились на аллее Воинской Славы на территории центрального офиса АО "Мосгаз" еще в 2012 году. Их воссоздали по сохранившимся чертежам XIX века. Также в 2019 году два аналогичных светильника появились у входа в инженерный центр Мосгаза. Кроме того, в 2024 году во дворе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина разместили еще две копии газовых фонарей XIX века.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства рассказывали, что в рамках весенней уборки в Москве промоют более 720 тысяч элементов наружного освещения. Специалисты приведут в порядок светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также покрасят свыше 100 тысяч объектов.

Обновление систем освещения планируется завершить до конца месяца. В настоящее время работы проводятся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центре города.

