Фонтаны на ВДНХ начали готовить к новому сезону

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к весенней уборке фонтанов на ВДНХ. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас они готовят к новому сезону 14 фонтанов, которые находятся на Центральной аллее. В работах будет задействована и спецтехника.

Отмечается, что у гидротехнических сооружений на ВДНХ много сложных декоративных деталей, поэтому их бережно очищают вручную. Для этого применяются щетки и биоразлагаемое чистящее средство. Смывают его водой с помощью аппарата высокого давления.

Специалистам предстоит промыть в том числе облицовку из гранита, чаши, бронзовые детали и элементы подсветки. Также они проверят техническую составляющую сооружений, включая гидравлику, насосы, струеобразующие элементы.

Тем временем фонтан на Болотной набережной уже готов к открытию после зимы. Его отмыли при помощи специальных средств, а также проверили всю технику. Сезон традиционно начнется в конце апреля.

