07 апреля, 16:22

Фонтан в Репинском сквере подготовили к новому сезону

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве подготовили к новому сезону. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что фонтаны в столице начинают запускать в конце апреля. Благодаря специальной бригаде сооружение в Репинском сквере уже готово к открытию сезона.

Для очистки фонтана специалисты столичного комплекса городского хозяйства использовали особые щетки и технику. После этого поверхность из гранита была обработана моющим средством, а оборудование, системы автоматики и управления – тщательно осмотрены.

Ранее в городе началась промывка и реконсервация Театрального фонтана, расположенного у Большого театра. Специалисты очистят все его декоративные элементы и проверят техническое состояние гидротехнического сооружения.

До этого стартовала реконсервация и промывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Щетками и особым раствором будут очищены его парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации. Также на него снова установят форсунки и подводные светильники, которые были демонтированы после прошлого сезона.

