Меликов рассказал об итогах работы на посту главы Дагестана

За время нахождения Сергея Меликова на посту главы Дагестана в республике открылись 111 школ и 97 детских садов, 111 фельдшерско-акушерских пунктов, а также были запущены 12 современных промышленных предприятий. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

"Вместе мы сделали многое. За 5 лет <...> отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов", – написал он.

Также за этот период удалось добиться увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2 раза. Более того, в республике началось строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта, Дербента и Махачкалы, а еще мусоросортировочных комплексов и полигонов.

В настоящее время продолжается реализация масштабного проекта "Каспийский прибрежный кластер" и возведение водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который обеспечит чистой водой более 900 тысяч человек.

Кроме того, Меликов упомянул и успехи сельского хозяйства региона. Он подчеркнул, что Дагестан занимает первое место в России по поголовью овец и коз, а также по выращиванию винограда и производству шерсти.

"Уходят должности, остаются дела. Мы через многое прошли вместе: теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Были разные моменты, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно: наша сила – в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто", – подытожил экс-глава республики.

Слухи об отставке Меликова начали распространяться в Сети в начале апреля, на фоне сложной паводковой ситуации в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Позже Владимир Путин подтвердил эту информацию, объявив о завершении работы политика на должности. Президент отметил его вклад и поблагодарил за труд.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана стал ранее занимавший должность главы Верховного суда республики Федор Щукин. Он будет работать на новом посту до вступления в должность лица, которого в дальнейшем изберут главой региона. Предварительно, проведение выборов запланировано на сентябрь.