04 мая, 10:26

Более 120 помещений используют на первых этажах новостроек по программе реновации в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 120 нежилых помещений используют на первых этажах новостроек, которые были построены по программе реновации на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в данных помещениях открываются аптеки, магазины, кафе и другие объекты.

"За все время реализации программы реновации в Западном административном округе на первых этажах новостроек заняли 124 нежилых помещения. Из них 45 используют под магазины, 17 – под пункты выдачи заказов, а еще 10 – под организации бытовых услуг", – пояснил Ефимов.

Благодаря продуманному зонированию, отдельным входам и соблюдению принципов безбарьерной среды эти пространства удобны как для посетителей, так и для жителей дома.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что при реализации программы реновации важно не только предоставить москвичам новые квартиры, но и создать комфортную среду.

"В районе Проспект Вернадского объекты социально-бытовой инфраструктуры открылись более чем в 25 помещениях, в Можайском – в 20, а в Филях-Давыдкове – в 18", – добавил он.

Всего на первых этажах новостроек по программе реновации планируется оборудовать около 8 тысяч нежилых помещений. Это позволит создать более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что еще один жилой комплекс по программе реновации ввели в эксплуатацию в Алексеевском районе столицы. По словам мэра, переезжать жителям 6 старых домов далеко не нужно, поскольку до новых квартир на Ярославской улице всего 8–10 минут пешком.

В пешей доступности находятся станции метро "ВДНХ" и "Алексеевская", сквер, школы, детские сады, больницы, магазины и спортзалы.

