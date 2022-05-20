Москвичи смогут получить приоритетный вход на выставки во время "Ночи музеев"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году во время акции "Ночь музеев" Tele2 предоставит своим абонентам приоритетный вход для посещения выставок и мероприятий акции. Об этом рассказали в пресс-службе оператора мобильной связи.
"В программе экскурсии на любой вкус – от посещения знаковой выставки египетского искусства до прогулки по мистическим местам Нижнего. Tele2 предлагает клиентам не просто увлекательную программу, но и комфорт – перемещение между музеями на удобных автобусах, бесплатные аудиогиды и кофе", – отметила директор по маркетингу компании Ольга Свечникова.
Уточняется, что для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Для пользователей Tele2 также подготовлены бесплатные аудиогиды, которые будут доступны по QR-коду в следующих музеях:
В Москве в рамках акции состоятся авторские экскурсии с актерами театра и кино. Так, Евгений Дятлов проведет экскурсию по выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в Историческом музее, в Музее русского импрессионизма Константин Крюков проведет авторскую экскурсию по выставке "Авангард. На телеге в XXI век", Дмитрий Дюжев расскажет о творчестве Генриха Семирадского в Новой Третьяковке.
Также для жителей столицы пройдут экскурсии в Театре на Бронной, создательница экскурсионного проекта "Москва в сердце" Светлана Килина проведет экскурсию в "Балчуге", а Ринат Дасаев и Никита Баженов – в музее стадиона "Открытие Банк Арена".
Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь музеев", которая пройдет 21 мая. Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00.
Ежегодная акция "Ночь музеев" пройдет 21 мая
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