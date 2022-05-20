Москвичи смогут получить приоритетный вход на выставки во время "Ночи музеев"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году во время акции "Ночь музеев" Tele2 предоставит своим абонентам приоритетный вход для посещения выставок и мероприятий акции. Об этом рассказали в пресс-службе оператора мобильной связи.

"В программе экскурсии на любой вкус – от посещения знаковой выставки египетского искусства до прогулки по мистическим местам Нижнего. Tele2 предлагает клиентам не просто увлекательную программу, но и комфорт – перемещение между музеями на удобных автобусах, бесплатные аудиогиды и кофе", – отметила директор по маркетингу компании Ольга Свечникова.

Уточняется, что для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Для пользователей Tele2 также подготовлены бесплатные аудиогиды, которые будут доступны по QR-коду в следующих музеях:



Музее русского импрессионизма;

Историческом музее;

Дарвиновском музее;

Новой Третьяковке;

ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Кроме того, точки с бесплатным кофе организованы для клиентов оператора в фуд-траках у Исторического музея, Музея русского импрессионизма, Музея космонавтики, Дарвиновского музея.

В Москве в рамках акции состоятся авторские экскурсии с актерами театра и кино. Так, Евгений Дятлов проведет экскурсию по выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в Историческом музее, в Музее русского импрессионизма Константин Крюков проведет авторскую экскурсию по выставке "Авангард. На телеге в XXI век", Дмитрий Дюжев расскажет о творчестве Генриха Семирадского в Новой Третьяковке.

Также для жителей столицы пройдут экскурсии в Театре на Бронной, создательница экскурсионного проекта "Москва в сердце" Светлана Килина проведет экскурсию в "Балчуге", а Ринат Дасаев и Никита Баженов – в музее стадиона "Открытие Банк Арена".

Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь музеев", которая пройдет 21 мая. Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00.

