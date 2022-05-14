"Золотая рыбка": Евдокия Германова

Гостьей программы "Золотая рыбка" стала заслуженная артистка России Евдокия Германова.

Почему она решила написать мемуары? Как она относится к влиянию Олега Табакова на целое поколение артистов? Почему она решила писать учебник по актерскому мастерству? И чему сама научилась за свою долгую карьеру?

Об этом и не только Евдокия Германова рассказала Евгению Додолеву.