"Тайны кино": Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава

Поэты в кино когда-то были вполне обычным и привычным явлением, они часто появлялись на киноэкранах. Все началось с Владимира Маяковского. В начале XX века поэт не только писал киносценарии, но и не единожды появлялся на экране, также попробовал свои силы в кинорежиссуре. Бум поэзии в середине XX века тоже начался с его имени. На площади Маяковского проходили первые поэтические вечера, которые потом перекочевали в знаменитый Политехнический, а потом были увековечены Марленом Хуциевым в картине "Застава Ильича".

Знаковые поэты шестидесятых не просто вышли на сцену. Они отразили свое время, сохранили его для истории. А потом пошли дальше – каждый своим путем. Но кино навсегда вошло в жизнь многих из них.

Что помешало Евгению Евтушенко сыграть роли Сирано де Бержерака и Иисуса Христа? И каким образом режиссеру Савве Кулишу удалось утвердить поэта на роль Циолковского? Как Евгений Евтушенко превратил великого актера Клауса Марию Брандауэра в плотника? И почему Лариса Шепитько передумала снимать Беллу Ахмадулину в своей картине "Ты и я"? Какую традицию шестидесятых заставляет вспомнить зрителей Булат Окуджава в картине "Цепная реакция"? И зачем появляется в фильме "Храни меня, мой талисман"?

Об этом – в программе "Тайны кино".