"Золотая рыбка": Андрей Руденский

Гостем программы "Золотая рыбка" стал актер театра и кино Андрей Руденский.

Можно ли сыграть роль Христа? Почему артист не видит разницы между российской и голливудской актерскими школами? В чем состоит его главное актерское правило? И кто из кинозвезд для него является примером?

Об этом и не только Андрей Руденский рассказал Евгению Додолеву.