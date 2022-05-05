Третьяковская галерея представит произведения Штейнберга, Брюллова, Репина и Бенуа в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная Третьяковская галерея представит три выставки с произведениями Эдуарда Штейнберга, Гурия Захарова, Татьяны Соколовой и экспозицию из картин Карла Брюллова, Ильи Репина и Александра Бенуа.

Выставка Штейнберга пройдет в Новой Третьяковке с 20 мая по 31 июня. Музей подготовил специальный проект "Москва. Париж. Таруса" к 85-летию со дня рождения художника. Посетители смогут увидеть произведения из частных и музейных российских собраний.

Выставка Захарова и Соколовой также пройдет в Новой Третьяковке 25 мая. Объединенная экспозиция двух художников-супругов будет состоять из 100 гравюр и 30 скульптур.

В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке 27 мая откроется выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010–2022". В общей сложности в экспозиции войдут около 200 произведений, прошедших реставрацию в музее за последние 10 лет. Выставка завершится 13 ноября.

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