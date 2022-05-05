Третьяковская галерея представит произведения Штейнберга, Брюллова, Репина и Бенуа в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Государственная Третьяковская галерея представит три выставки с произведениями Эдуарда Штейнберга, Гурия Захарова, Татьяны Соколовой и экспозицию из картин Карла Брюллова, Ильи Репина и Александра Бенуа.
Выставка Штейнберга пройдет в Новой Третьяковке с 20 мая по 31 июня. Музей подготовил специальный проект "Москва. Париж. Таруса" к 85-летию со дня рождения художника. Посетители смогут увидеть произведения из частных и музейных российских собраний.
Выставка Захарова и Соколовой также пройдет в Новой Третьяковке 25 мая. Объединенная экспозиция двух художников-супругов будет состоять из 100 гравюр и 30 скульптур.
В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке 27 мая откроется выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010–2022". В общей сложности в экспозиции войдут около 200 произведений, прошедших реставрацию в музее за последние 10 лет. Выставка завершится 13 ноября.
Ранее сообщалось, что в столичном "Литфонде" выставят на торги по стартовой цене 2,8 миллиона рублей первое и единственное прижизненное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Комплект содержит четыре книги в полукожаных переплетах: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Повести" и "Комедии".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: