Собянин рассказал о создании кинематографического квартала в районе Раменки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о создании кинематографического квартала в Раменках.

Мэр напомнил, что на платформе "Активный гражданин" завершилась серия голосований, в ходе которых горожане выбрали наименования для новых улиц и станций метро. По его словам, на первом этапе москвичи могли предложить собственный вариант. На втором жители столицы голосовали за одно из наиболее популярных наименований.

"В итоге свои имена получили 28 городских объектов: 13 улиц и 15 строящихся станций метро. Сегодня, когда в Раменках идет строительство новых жилых комплексов, москвичи поддержали идею создать в районе настоящий кинематографический квартал", – написал мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что в Раменках более 90 лет работает знаменитая киностудия "Мосфильм". А близлежащие улицы носят имена великих мастеров большого экрана.

По словам Собянина, новые улицы будут названы в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

Ранее сообщалось, что в Раменках по программе реновации возведут образовательный комплекс на 425 мест. По словам руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, благодаря новому образовательному корпусу появятся дополнительные учебные места для жителей района, включая и тех горожан, которые переедут в новые квартиры по программе реновации жилищного фонда.

