Образовательный комплекс на 425 мест построят в Раменках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На западе столицы в Раменках по программе реновации возведут образовательный комплекс на 425 мест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Строительство учебного корпуса на 300 мест с детсадом на 125 детей на проспекте Вернадского, владение 12Б, планируется в рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы столицы на 2021–2024 годы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, благодаря новому образовательному корпусу появятся дополнительные учебные места для жителей района, включая и тех горожан, которые переселятся по программе реновации жилищного фонда.

В Раменках в программу реновации входят два дома, расселение жителей домов по адресам улица Лобачевского, дом 106, и Мичуринский проспект, дом 54, корпус 4, планируется начать до 2024 года в рамках первого этапа. Новое жилье получат более 360 человек.

Ранее новый образовательный корпус появился и в Южном Бутове. В новом учебном корпусе школы № 2007 обустроен гардероб, комната охраны, медицинский блок, актовый и спортивный залы, учебные кабинеты, медиацентр и места для отдыха. Все помещения оснащены современным учебным оборудованием, информационными табло и навигацией.