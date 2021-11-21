Новый корпус школы № 2007 построили в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство нового учебного корпуса школы № 2007 завершилось в столичном районе Южное Бутово, заявил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Четырехэтажный учебный корпус, предназначенный для общеобразовательной школы № 2007, расположен по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1. Он рассчитан на учащихся 5–11-х классов", – заявил он, отметив, что здание готовится к вводу в эксплуатацию.
Загрутдинов уточнил, что в корпусе обустроен гардероб, комната охраны, медицинский блок, актовый и спортивный залы, учебные кабинеты, медиацентр и места для отдыха. Все помещения оснащены современным учебным оборудованием, информационными табло и навигацией. Кроме того, здание адаптировано под нужды маломобильных учеников.
"Новый корпус проектировали в одном стиле с уже существующим зданием школы – здесь применялись простые функциональные решения в совокупности с панелями разных ярких цветов. Для оформления главного фасада строители использовали витражное остекление", – говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет 6 100 квадратных метров.
Ранее современную школу на тысячу учеников построили в городе Московском в ТиНАО, объект готовят к вводу в эксплуатацию. Отмечается, что в здании обустроены современные классы, спортивные залы, медицинский блок, кабинет психолога, конференц-зал и помещения для различных кружков.
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