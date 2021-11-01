Три дома в ЖК "Ясеневая, 14" на юге столицы ввели в эксплуатацию

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На юге столицы в эксплуатацию ввели три новостройки в жилом комплексе "Ясеневая, 14", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Как уточняется, в эксплуатацию введены корпуса 5, 6, 7.

"Новостройки возведены на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово Южное за счет инвестора", – говорится в сообщении.

В трех 25-этажных новостройках расположено 243, 269 и 269 квартир. Для удобства жильцов обустроены внеквартирные хозяйственные кладовые. На первых этажах разместятся социально-бытовые объекты, магазины, аптеки и кафе. Прилегающую к ним территорию благоустроили и озеленили.

Также проект жилого комплекса включает школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, два подземных паркинга и один многоуровневый надземный.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе "Мякинино парк" на западе столицы ввели в эксплуатацию два дома с паркингом. Новостройки построили в квартале № 100, дом 1, корпус 1.1 и 1.2, что находится в Кунцеве. Высота корпусов – 15–25 этажей. В них расположено в общей сложности 1 056 квартир площадью 52,6 тысячи квадратных метров.

