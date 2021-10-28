Два дома с паркингом в ЖК "Мякинино парк" ввели в эксплуатацию

08:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В жилом комплексе "Мякинино парк" на западе столицы ввели в эксплуатацию два дома с паркингом, сообщает пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Новостройки построили в квартале № 100, дом 1, корпус 1.1 и 1.2, что находится в Кунцеве. Высота корпусов – 15–25 этажей. В них расположено в общей сложности 1 056 квартир площадью 52,6 тысячи квадратных метров.
Подземный паркинг корпусов рассчитан на 284 машино-места. Общая площадь застройки вместе с паркингом составляет 76,7 тысячи "квадратов".
В составе ЖК есть школа и детский сад. В планах также благоустройство набережной с пляжем, зеленым пешеходным бульваром, а также игровыми и спортивными площадками.
Сергей Собянин ранее рассказал о благоустройстве столице. Мэр отметил, что Москва продолжает развиваться несмотря на непростой период, с которым пришлось столкнуться в последние годы.
Он напомнил, что в настоящий момент в Москве формируется крупный дорожно-транспортный проект – система хордовых магистралей. Полным ходом в столице идет масштабная программа реновации. Рядом с новым жильем развивают инфраструктуру: строят больницы и школы, спортивные комплексы, благоустроенные парки, набережные и дворы.
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