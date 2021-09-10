Два корпуса ввели в эксплуатацию в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два корпуса на 555 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Ильменский, 17" в Западном Дегунине. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Введено в эксплуатацию два корпуса в составе жилого комплекса "Ильменский, 17" на севере Москвы", – сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Общая площадь каждого из двух 23-этажных зданий составляет 21 тысячу квадратных метров. На первых этажах расположатся магазины и организации сферы услуг. Также в домах выделены помещения для внеквартирных кладовых. Прилегающую к ним территорию благоустроили и озеленили.

ЖК, состоящий из шести домов, строится вблизи станции метро "Селигерская". В настоящее время заканчивается возведение еще двух корпусов. На территории комплекса также появятся детский сад и многоуровневые парковки.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на юге Москвы по программе реновации строят 17 домов суммарной площадью 230 тысяч квадратных метров. Еще 10 домов уже введены в эксплуатацию, а 15 зданий находятся на стадии проектирования.

По его словам, в ЮАО новое жилье планируется предоставить жильцам 378 домов, а всего до 2024 года должны начать расселение 6,3 тысячи семей.

