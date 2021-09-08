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Город

16:39

На юге столицы возводят 17 домов по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юге Москвы строят 17 домов площадью 230 тысяч квадратных метров по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Кроме этого, в стадии проектирования находится еще 15 объектов. С начала реализации программы в округе уже введено в эксплуатацию 10 домов, в том числе с начала этого года 5 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 жилых домов", – рассказал он.

Расселение по программе реновации ведется в восьми районах ЮАО.

"Из 25 домов, жители которых переселяются по программе реновации, пять будут реконструированы и приспособлены под современные нужды. Кроме того, шесть зданий уже расселены и два демонтированы", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что на юге города новое жилье планируется предоставить семьям из 378 домов, а всего до 2024 года в рамках первого этапа программы реновации должны начать расселение 6,3 тысячи семей.

Левкин подчеркнул, что на сегодняшний день свыше 820 семей уже въехали в новые квартиры, а еще 315 находятся в стадии переезда.

Ранее Левкин сообщил, что из пятиэтажки на Авиационной улице начали расселять людей в рамках программы реновации. Горожане начали въезжать в новостройку по адресу Новощукинская улица, дом 8. Также с 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома 6 на Новощукинской улице.

Кроме того, жилой дом, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

"Москва сегодня": в программу реновации включено 5 175 домов

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