Права более 3 тысяч обманутых дольщиков восстановлены в столице с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице с начала этого года были восстановлены права 3 195 обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя Анастасию Пятову.
Как уточняется, с января текущего года в городе ввели в эксплуатацию 22 корпуса проблемных объектов общей площадью свыше 310 тысяч квадратных метров.
"В 2021 году полностью введен в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев Москвы – жилой комплекс "Марьино град". Его проектирование началось еще до включения Филимонковского поселения в столичную черту. Кроме того, восстановлены права всех дольщиков жилого комплекса "Борисоглебское" и последнего столичного "долгостроя" АО "СУ-155" на Балаклавском проспекте. Эти объекты исключены из "дорожной карты", – говорится в сообщении.
Как пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, права более 22 тысяч дольщиков были восстановлены с 2011 года.
По его словам, в прошлом году 2 892 обманутых дольщиков были обеспечены жильем.
"Сейчас рекорд обновлен: с начала 2021 года восстановлены права 3 тыс. 195 обманутых дольщиков", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
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