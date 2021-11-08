В ТиНАО завершилось строительство школы на 1 тыс учеников

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Современную школу на одну тысячу учеников построили в городе Московском в ТиНАО, объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Завершено строительство учебного корпуса на тысячу мест школы № 2120 в ТиНАО Москвы. Объект возведен на улице Радужной, владении 5, в микрорайоне "Град Московский" за счет городского бюджета. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Школа готовится к вводу в эксплуатацию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании обустроены современные классы, спортивные залы, медицинский блок, кабинет психолога, конференц-зал и помещения для различных кружков. В частности, дети смогут заниматься живописью, шахматами, робототехникой, компьютерными дисциплинами, а также кино- и фотоискусством. Кабинеты иностранных языков построены таким образом, чтобы два класса можно было объединить в одну большую аудиторию.
Кроме того, на территории школы была сформирована физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, прыжков, метания мяча и беговой дорожкой. Также для учеников создана учебно-опытная зона.
Ранее в Кунцеве завершили строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. В четырехэтажном здании оборудовали учебные классы, актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку, телестудию с монтажной комнатой, кабинет юннатско-биологической деятельности, кабинет психолога, медицинский блок и столовую. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.
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