Во Франции открылся 75-й Каннский фестиваль

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Во Франции открылся Каннский кинофестиваль. В этом году знаменитый киносмотр проходит, как и полагается, в мае. Предыдущие два сезона его переносили в связи с пандемией.
Фестиваль юбилейный, ему исполняется 75 лет. С самого начала не обошлось без скандалов. По сообщению портала The Wrap, некоторым российским журналистам было отказано в аккредитации.
Без приглашения остались и российские кинематографисты, за исключением Кирилла Серебрянникова. Его фильм "Жена Чайковского" показали в рамках основного конкурса фестиваля. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер Oxxxymiron. Организаторы сослались на то, что картина сделана без государственного участия, и поэтому смогла попасть в программу.
Из известных широкой публике россиян на Каннском фестивале была замечена Виктория Боня. Звезда реалити-шоу каждый год посещает красную дорожку, несмотря на то, что не имеет отношения к киноиндустрии. В этот раз для своего выхода она выбрала синее платье с глубоким декольте. Однако внимание европейской публики светская львица привлекла не этим. На волне всеобщей русофобии пользователи соцсетей выразили недовольство тем, что на кинофестиваль попала персона, которая носит одежду с изображением президента России и открыто выражает свою позицию. Виктория Боня назвала ситуацию расшатыванием лодки.
Также сообщается, что в честь круглой даты – 75-летия – ювелиры сделали особенную "Золотую пальмовую ветвь". Вместо горного хрусталя использовали розовый кварц, а две ветви – из 18 каратного золота инкрустировали бриллиантами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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