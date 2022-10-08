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08 октября, 09:20

Культура

"Тайны души": Антон Яковлев

"Тайны души": Антон Яковлев

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Младший сын знаменитого актера Юрия Яковлева – Антон – в школе учился неровно, отдавая предпочтение литературе, истории, русскому языку. Но все изменилось, когда молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ. После ее окончания он, как лучший студент, продолжил стажировку в Оксфорде.

Антон Яковлев попробовал себя и в кино, и в театре. Но актерская жизнь показалась ему скучной, поэтому он решил испытать себя в роли режиссера. Вот уже практически 20 лет он предан своему делу. Режиссер успешно поставил почти два десятка спектаклей, его постановкам аплодировали в лучших театрах России.

Тем не менее предложение возглавить Театр имени Гоголя стало неожиданностью не только для театральной публики, но и для него самого. Этим летом "Гоголь-Центру" вернули прежнее название и представили нового художественного руководителя – им стал Антон Яковлев.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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