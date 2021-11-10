"Звезды советского экрана": Ирина Мазуркевич

Для того чтобы доесть новогодние салаты и поправить здоровье после праздника у граждан СССР был всего один день. Второго января нужно было идти на работу, а по дороге непременно заскочить в киоск "Союзпечать" и взять журнал "Советский экран".
На страницах январского номера за 1977 год – Владимир Высоцкий. Рядом с ним – прехорошенькая юная особа. Они смотрят друг на друга такими влюбленными глазами. На киноэкраны тогда должен был выйти фильм "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".
Как занятия гимнастикой помогли Ирине Мазуркевич получить первую роль в кино? Почему Владимир Высоцкий хотел, чтобы именно она сыграла его возлюбленную? И кто еще из актеров жаждал внимания молодой актрисы?
Почему Мазуркевич скрывала от родителей свой роман с коллегой? Зачем Эльдар Рязанов попросил актрису раздеться на пробах? И с какой бедой пришлось бороться ее семье? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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