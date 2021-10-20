"Тайны кино": Марианна и Анастасия Вертинские

На протяжении уже более века фамилия Вертинских на слуху. Правда, у разных поколений российских граждан она вызывает разные ассоциации. Одни вспомнят песни изысканного ироничного Пьеро Александра Вертинского, а другие – два варианта эталона воплощенной женской красоты: актрис Марианну и Анастасию Вертинских. И хотя прославленные кинодивы давно не снимаются в кино и почти не дают интервью, статус легенд закрепился за ними навсегда.

Как Анастасия Вертинская получила свою первую роль? Кто спас Марианну Вертинскую на съемках фильма "Капитан Немо"? Чью любовь не могли поделить красавицы-актрисы? И каким был путь к славе таких похожих и таких разных сестер Вертинских? Об этом – в программе "Тайны кино".