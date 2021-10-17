В Москве открылась выставка в честь профессионалов городского хозяйства

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
В парке Победы на Поклонной горе появилась фотовыставка, посвященная профессионалам городского хозяйства. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
"Фотовыставка, посвященная профессионалам городского хозяйства, открылась в парке Победы на Поклонной горе. Экспозиция приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в России в третье воскресенье октября", – говорится в сообщении.
Через экспозицию жители города познакомятся с теми, кто ежедневно заботится о столице. Они увидят фото инженеров и техников, дорожных рабочих, кровельщика и промышленного альпиниста, экологов, энергетиков, спасателей и других специалистов.
Кроме того, с помощью QR-кода, расположенного под каждым фото, можно прочитать интервью со специалистами.
Ранее в 12 столичных парках открылась фотовыставка семейных портретов горожан. Она продлится до конца месяца. На выставке представлены снимки жителей столицы с детьми и внуками, чьи судьбы связаны с тем или иным парком. Портреты дополняют истории о зеленых уголках города, рассказанные представителями разных поколений.
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