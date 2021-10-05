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Культура

09:55

На смотровой площадке ЦДМ на Лубянке открылась фотовыставка Russpass

культура город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотовыставка цифрового туристического сервиса Russpass, посвященная архитектурным памятникам столицы, открылась на смотровой площадке Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На выставке представлены фотографии 15 достопримечательностей столицы. Около каждой фотографии можно найти информацию об объекте на русском и английском языках.

Посетители смогут узнать об истории создания архитектурных памятников и интересные факты о них.

Среди представленных зданий – гостиница "Метрополь", МГУ имени Ломоносова, здание Президиума РАН, здания ЦДМ и МИД, гостиница на улице Охотный Ряд, Дом Пашкова, Спасская башня Кремля и другие объекты.

Сразу после посещения выставки можно будет пойти на прогулку и увидеть достопримечательности, изображенные на фотографиях.

Кроме того, всем желающим предложат составить маршрут, отсканировав QR-коды и проложив маршрут с помощью сервиса Russpass, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass представил новый маршрут для туристов, получивший название "Вокруг и около Кремля". Участников проведут по исторической части столицы, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всего на маршруте можно увидеть восемь достопримечательностей. Первыми остановками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и Музей археологии Москвы – в подземном павильоне последнего располагаются находки со столичных раскопок.

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