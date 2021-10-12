Фотовыставка семейных портретов москвичей открылась в 12 столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В октябре в 12 столичных парках открылась фотовыставка семейных портретов горожан. Она продлится до конца месяца, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также фото можно увидеть на медиафасаде "Цифрового делового пространства", которое расположено на улице Покровке у дома 47 и на официальном туристическом портале Москвы discovermoscow.com.

На выставке представлены снимки жителей столицы с детьми и внуками, чьи судьбы связаны с тем или иным парком. Портреты дополняют истории о зеленых уголках города, рассказанные представителями разных поколений.

Героями экспозиции стали участники специального проекта "Мы – про парки", приславшие свои рассказы о любимых парках. Авторов 10 наиболее интересных из них профессиональные фотографы сняли на фоне парковых аллей в окружении членов семьи.

"Парки давно стали важной частью отдыха и досуга жителей столицы, а традиция семейных прогулок сохраняется из поколения в поколение", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.

Увидеть выставку можно в парках "Северное Тушино", "Красная Пресня", Воронцовском, Таганском, Измайловском, "Сиреневый сад", "Кузьминки", парках имени Ю. М. Лужкова, "Фили", саду "Эрмитаж", сквере по Олонецкому проезду и парке искусств "Музеон".

Ранее новая выставка паблик-арта "Здесь и сейчас" открылась на улицах Москвы. Экспозиция состоит из 15 работ. Их еще нужно найти, так как они разбросаны по всему городу.