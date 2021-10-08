07:00
"Большая глина" у ГЭС-2 и гигантская античная голова в "Зарядье" – современному искусству стало тесно в галереях. Новая выставка паблик-арта "Здесь и сейчас" открылась на улицах Москвы.
Экспозиция состоит из 15 работ. И их еще нужно найти, они разбросаны по всему городу. В Зарядье отыщите "Вазу с цветами" Игоря Шелковского. Живому классику сейчас за 80. И это самая масштабная его работа.
А во внутреннем дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре – один из самых необычных экспонатов проекта. По замыслу его автора Романа Ермакова, эта пестрая скульптура – инопланетное существо, которое буквально парит в воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: