"Большая глина" у ГЭС-2 и гигантская античная голова в "Зарядье" – современному искусству стало тесно в галереях. Новая выставка паблик-арта "Здесь и сейчас" открылась на улицах Москвы.

Экспозиция состоит из 15 работ. И их еще нужно найти, они разбросаны по всему городу. В Зарядье отыщите "Вазу с цветами" Игоря Шелковского. Живому классику сейчас за 80. И это самая масштабная его работа.

А во внутреннем дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре – один из самых необычных экспонатов проекта. По замыслу его автора Романа Ермакова, эта пестрая скульптура – инопланетное существо, которое буквально парит в воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.