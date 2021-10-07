Сериал о группе "Король и Шут" выйдет в 2022 году

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В 2022 году выйдет сериал о панк-группе "Король и Шут", в котором будет рассказано о становлении коллектива и его пути к успеху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "КиноПоиска".

"Видеосервис "КиноПоиск" покажет сериал об одной из самых известных и значимых отечественных панк-групп "Король и Шут" и ее погибшем фронтмене Михаиле Горшке Горшеневе. Новый проект расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы", – говорится в сообщении.

Один из лидеров группы Андрей Князев станет продюсером проекта. Над историей работает сценарист Дмитрий Лемешев, режиссером выступит Рустам Мосафир. Сейчас идет кастинг актеров для сериала. Релиз запланирован на 2022 год.

"Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом", – добавил Князев.

Ранее приквел легендарного сериала "Сопрано" – "Множественные святые Ньюарка" – вышел на HBO Max. В нулевых история о семье мафиози из Нью-Джерси прогремела на весь мир. Итог – 11 премий "Эмми" и 5 "Золотых глобусов".