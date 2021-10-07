На HBO Max вышел приквел сериала "Сопрано"

Приквел легендарного сериала "Сопрано" – "Множественные святые Ньюарка" – вышел на HBO Max. В нулевых история о семье мафиози из Нью-Джерси прогремела на весь мир. Итог – 11 премий "Эмми" и 5 "Золотых глобусов".

История начинается в Ньюарке шестидесятых, на севере штата Нью-Джерси. Большинство местных называют себя итало-американцами и считают город своим. Когда в нем растет число афроамериканцев, начинаются беспорядки.

В таком хаосе несколько мелких гангстеров бросают вызов могущественной семье ДиМео. Теперь братья Сопрано и Дики Молтисанти пытаются удержать власть. И для этого им потребуется помощь молодого Тони Сопрано, который пока только начинает разбираться, что к чему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.