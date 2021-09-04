В Великобритании выпустили монеты про Винни-Пуха и его друзей

К юбилею Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты. Сказкам о приключениях плюшевого мишки исполнилось 95 лет. В серии девять монет – золотые и серебряные номиналом 50 пенсов. Также есть специальная чеканка с цветными рисунками. Выпустили всех главных персонажей: Винни-Пуха, Пятачка, Совы, ослика Иа-Иа, Кролика, Тигры, Кенги и Крошки Ру. Монеты поступят в продажу к концу года. Ранее Монетый двор выпустил серии, посвященные Кролику Питеру, Гарри Поттеру, мишке Паддингтону и Алисе в Стране чудес.

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