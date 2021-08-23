Китай может стать противником США в новой войне – эксперт

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Китай может вступить в войну с США для защиты Тайваня, на сторону американцев встанет Вьетнам. Об этом сообщает News.ru, приводя мнение бывшего заместителя помощника главы Минобороны по вопросам стратегии и развития ВС США Элбриджа Колби.

Выпускник Йельской школы права считает, что уколы совести из-за ситуации в Афганистане и измена США демократической идеологии – "цветочки" в сравнении с событиями, ожидающими Америку.

Колби убежден, что участие США в возможной войне с КНР объясняется тем, что американские военные смогут обеспечить независимость Тайваня. Китай же станет проводником в Азиатском регионе.

Кроме того, эксперт считает, что Пентагон может начать готовиться к войне с Ираном и Россией после того, как решит вопрос с КНР.

Ранее американский генерал заявил, что основной военной угрозой для Соединенных Штатов является Россия.