Третья мировая война может начаться из-за России и Китая – СМИ

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Заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и Россия могут положить начало третьей мировой войне. Об этом сообщает The National Interest.

По его мнению, причиной военных действий могут стать территориальные претензии к Японии со стороны обеих стран.

"Если Китай и Россия могут разъединить или разрушить союз безопасности между Японией и Соединенными Штатами, вряд ли будет неправдоподобно предположить, что они могут отобрать острова у дипломатически и военно изолированной Японии", – подчеркнул Холмс.

В связи с этим он призвал власти Японии и США держаться друг друга, поскольку нарушение дипломатических отношений может спровоцировать агрессию России и Китая.

"Таким образом, изоляция Японии от американской поддержки и ее сдерживание от разработки собственных ядерных технологий станут необходимыми предвестниками любых российско-китайских действий против островного государства", – сказал он.

Ранее военный эксперт из США Себастьян Роблин заявил, что причиной войны между Россией и НАТО теоретически могут стать прибалтийский страны, а ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять болезненную занозу в боку Альянса.

По мнению автора статьи, установленные в самом западном регионе РФ ракетные комплексы смогут препятствовать передвижению морских, сухопутных и воздушных сил через Литву и Польшу.