США предрекли худшее военное поражение со времен Второй мировой войны

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Поведение Пентагона схоже с тем, как вела себя Третья Французская республика в 1930-х годах, считает американский обозреватель Джон Россомандо. По его мнению, в случае войны Соединенные Штаты потерпят такой же разгром, как Франция после вторжения вермахта в 1940 году.
"Американские генералы и адмиралы по-прежнему придерживаются тактики и стратегии XX века. Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны", – написал Россомандо в своей статье для National Interest.
По его мнению, Пентагон стал "близоруким и политизированным", а также "погряз в бюрократии", а Соединенные Штаты становятся таким же "бумажным тигром", каким была Франция перед вторжением Германии. Россомандо уверен, если Вашингтон не проведет радикальную реформу цепочки управления Вооруженными Силами, то США ждет худшее военное поражение со времен Второй мировой войны.
Ранее обозреватель издания National Interest Марк Кац заявил, что американской гегемонии в мире пришел конец, поскольку США не смогли справиться с вызовами XXI века. По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире доминировали две державы – СССР и США. После развала Советского Союза роль гегемона досталась Соединенным Штатам, но сегодня ее статус находится под сомнением.
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