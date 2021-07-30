Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:57

Обезьяны устроили массовую драку посреди дороги в Таиланде

за рубежом происшествия животные

Фото: Facebook/Wisrut Suwanphak

Сотни обезьян устроили массовую драку посреди дороги в Таиланде. Об этом сообщает "Газета.ру".

Видео инцидента разместил местный житель Висрут Суванпхак. На кадрах отмечен момент начала драки, когда две группы животных оказались на перекрестке у торгового центра.

Обезьяны перекрыли дорогу и мешали проезду машин и мотоциклов. Некоторым водителям пришлось отъехать назад, чтобы избежать участия в потасовке.

В комментариях местные жители написали, что обезьяны обитают в этих местах в больших количествах. Животные не боятся людей и звуков города.

Утверждается также, что в регионе Лопбури есть традиционные обезьяньи бои. При этом массовая драка животных произошла там впервые.

Ранее старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин объяснил нашествие медуз в прибрежной зоне Азовского моря.

По словам специалиста, на размножение медуз влияет жаркая погода и повышенная соленость воды. Он также определил, что большая часть популяции у прибрежной линии – это корнероты.

Побережье Азовского моря заполонили гигантские медузы

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать