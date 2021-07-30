Обезьяны устроили массовую драку посреди дороги в Таиланде

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Фото: Facebook/Wisrut Suwanphak
Сотни обезьян устроили массовую драку посреди дороги в Таиланде. Об этом сообщает "Газета.ру".
Видео инцидента разместил местный житель Висрут Суванпхак. На кадрах отмечен момент начала драки, когда две группы животных оказались на перекрестке у торгового центра.
Обезьяны перекрыли дорогу и мешали проезду машин и мотоциклов. Некоторым водителям пришлось отъехать назад, чтобы избежать участия в потасовке.
В комментариях местные жители написали, что обезьяны обитают в этих местах в больших количествах. Животные не боятся людей и звуков города.
Утверждается также, что в регионе Лопбури есть традиционные обезьяньи бои. При этом массовая драка животных произошла там впервые.
Ранее старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин объяснил нашествие медуз в прибрежной зоне Азовского моря.
По словам специалиста, на размножение медуз влияет жаркая погода и повышенная соленость воды. Он также определил, что большая часть популяции у прибрежной линии – это корнероты.
Побережье Азовского моря заполонили гигантские медузы
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