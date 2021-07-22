Эксперт объяснил нашествие медуз в Азовском море

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин объяснил нашествие медуз в прибрежной зоне Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в социальных сетях распространили фото скопления медуз вблизи от берега. Авторы снимков и видео сообщают, что некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре.
По словам специалиста, на размножение медуз влияет жаркая погода и повышенная соленость воды. Он также определил, что большая часть популяции у прибрежной линии – это корнероты.
"Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база – они дают вспышку численности", – заявил Саяпин.
Эксперт указал на то, что вода в море достаточно прогрелась, а соленость повысилась вследствие малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани. Дополнительным фактором стало снижение в море планктоноядных рыб – из-за этого медузы имеют обширную кормовую базу.
Владимир Саяпин добавил, что нашествие желетелых может сохраниться до конца сентября. Он порекомендовал установить в море боновые заграждения и организовать уборку погибших существ.
Ранее СМИ сообщали об угрозе срыва соревнований по гребле на летних Олимпийских играх в Токио. На буйки, которые поддерживали спокойную водную гладь в Токийском заливе, налипли многочисленные устрицы, которых потребовалось счищать.
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