Нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на Олимпиаде – СМИ

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Соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Токио могут не состояться из-за нашествия устриц. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал BBC.

Моллюски прикрепляются к поплавкам в Токийском заливе, которые были размещены для поддержания спокойной водной глади. Из-за налипших раковин поплавки начали тонуть.

Сеть ограничительных буйков обладает общей протяженностью 5,6 километра. Ремонтные работы и очистка от моллюсков производилась как на суше, так и непосредственно в море.

Суммарно во время экстренной операции было выловлено 14 тонн устриц. На ремонт поплавков и сетей ушло более миллиона долларов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом только 26 соревнований состоятся в присутствии зрителей.