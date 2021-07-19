Ирландский гимнаст проверил на прочность кровати в Токио

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан проверил на прочность картонные кровати, которые предлагают спортсменам в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!" – заявил атлет.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021



Картонные кровати были размещены в номерах спортсменов во избежание ненужных форм физического контакта между участниками Олимпийских игр в свете строгих эпидемиологических правил на турнире.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом только 26 соревнований состоятся в присутствии зрителей.

