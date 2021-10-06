Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного 2 октября с коронавирусной инфекцией, перевели в реанимацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

"Он в реанимации, но находится в сознании", – сказали в пресс-службе, уточнив, что состояние актера ухудшилось ночью.

О госпитализации Гаркалина стало известно 5 октября. Его доставили в больницу № 40 в Коммунарке.

Позже о состоянии артиста рассказала его дочь Ника, пояснив, что он почувствовал недомогание и принял решение о госпитализации. На это решение повлияла сердечная недостаточность, которая может стать отягчающим обстоятельством течения заболевания.

