Дочь Гаркалина рассказала о состоянии отца

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Госпитализация народного артиста РФ Валерия Гаркалина была вынуждена из-за отягчающих обстоятельств. Об этом РЕН ТВ рассказала его дочь Ника.

"Он плохо себя почувствовал, и приняли решение госпитализировать. Ситуация под контролем, просто у него есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности, и было принято решение его госпитализировать. Надеюсь, что вовремя и ухудшений не будет", – рассказала она.

По ее словам, вакцинация против коронавирусной инфекции позволила избежать серьезного ухудшения состояния отца.

О госпитализации Гаркалина стало известно 5 октября. Его доставили в больницу № 40 в Коммунарке.