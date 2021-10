Рок-группа AC/DC выпустила клип на песню из последнего альбома Power Up

Видео: youtube.com/AC/DC

Рок-группа AC/DC выпустила клип на песню Through the mists of time из последнего, 17-го альбома Power Up.

Действие в ролике происходит в музее, где зрителям предлагается посетить прошлое и посмотреть на архивные фото и видео выступлений рок-группы. Музыканты таким способом решили выразить уважение свои поклонникам.

По мнению вокалиста AC/DC Брайана Джонсона, эта песня показывает, какой группа была в начале пути к славе и мировому признанию.

"Для Through the mists of time вышел рифф, а потом Ангус написал текст. Я считаю, что он уловил все о первых днях, когда группа начинала. Когда рок-н-ролл просто приносил радость и никто не думал ни о чем, кроме как играть и хорошо проводить время", – сказал он.

