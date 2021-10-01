Рок-группа AC/DC выпустила клип на песню из последнего альбома Power Up

Видео: youtube.com/AC/DCРок-группа AC/DC выпустила клип на песню Through the mists of time из последнего, 17-го альбома Power Up.
Действие в ролике происходит в музее, где зрителям предлагается посетить прошлое и посмотреть на архивные фото и видео выступлений рок-группы. Музыканты таким способом решили выразить уважение свои поклонникам.
По мнению вокалиста AC/DC Брайана Джонсона, эта песня показывает, какой группа была в начале пути к славе и мировому признанию.
"Для Through the mists of time вышел рифф, а потом Ангус написал текст. Я считаю, что он уловил все о первых днях, когда группа начинала. Когда рок-н-ролл просто приносил радость и никто не думал ни о чем, кроме как играть и хорошо проводить время", – сказал он.
Ранее российская группа Little Big выпустила музыкальный клип на песню The Internet. Работа над ним велась в Лос-Анджелесе при участии американского музыканта Оливера Три. Участники группы назвали это сотрудничеством между Востоком и Западом.
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