Группа Little Big выпустила музыкальный клип про интернет и мемы

Видео: youtube.com/littlebig

Российская группа Little Big выпустила музыкальный клип на песню The Internet. Работа над ним велась в Лос-Анджелесе при участии американского музыканта Оливера Три. Участники группы назвали это сотрудничеством между Востоком и Западом.

"Такое случается, когда артисты, помешанные на идее "музыкального гибрида", встречают друг друга", – отметили музыканты.

Для Little Big эта композиция стала первой, выпущенной на западном лейбле Atlantic Records. Кроме того, она вошла в совместный с Три мини-альбом Welcome To The Internet.

В сюжете клипа главный герой просматривает популярные мемы в интернете и играет в компьютерные игры. Сначала его лицо скрыто, но затем оказывается, что он является Иисусом, делящим "офис" с индуистским божеством Шивой.

Ранее группа "Зоя" – новый продюсерский проект Сергея Шнурова – выпустила дебютный клип на песню "Мне бы хлеба". Режиссером видео стал Павел Сидоров.