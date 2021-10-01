Группа Little Big выпустила музыкальный клип про интернет и мемы

Видео: youtube.com/littlebigРоссийская группа Little Big выпустила музыкальный клип на песню The Internet. Работа над ним велась в Лос-Анджелесе при участии американского музыканта Оливера Три. Участники группы назвали это сотрудничеством между Востоком и Западом.
"Такое случается, когда артисты, помешанные на идее "музыкального гибрида", встречают друг друга", – отметили музыканты.
Для Little Big эта композиция стала первой, выпущенной на западном лейбле Atlantic Records. Кроме того, она вошла в совместный с Три мини-альбом Welcome To The Internet.
В сюжете клипа главный герой просматривает популярные мемы в интернете и играет в компьютерные игры. Сначала его лицо скрыто, но затем оказывается, что он является Иисусом, делящим "офис" с индуистским божеством Шивой.
Ранее группа "Зоя" – новый продюсерский проект Сергея Шнурова – выпустила дебютный клип на песню "Мне бы хлеба". Режиссером видео стал Павел Сидоров.
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