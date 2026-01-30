Средняя максимальная ставка по накопительному счету снизилась в РФ до 15,61% годовых

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Средняя максимальная ставка по накопительному счету в банках России в январе упала до 15,61% годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".

Уточняется, что за текущий месяц средняя максимальная ставка в 20 крупнейших банках снизилась на 0,45%. При этом базовая ставка, доступная без дополнительных условий, упала на 0,34%, до 9,19%.

Доходность накопительных счетов снизилась в 8 из 20 финансовых организаций, а повысилась лишь в одной. Диапазон снижения составил до 1,5%, а рост – не более 0,5%. Самая максимальная ставка по накопительному счету на конец текущего месяца оказалась на уровне 18%.

Крупнейшие банки страны продолжили снижать ставки по вкладам и счетам на фоне решения Центробанка в пятый раз подряд снизить ключевую ставку, которая с декабря 2025 года составляет 16% годовых.

В частности, максимальная ставка по вкладу "Лучший" в Сбербанке теперь составляет 15% вместо 15,5%, в Газпромбанке по вкладам "Сохраняй" можно получить 15,3%, в Россельхозбанке максимальная доходность составляет 15,25%, а в МКБ – 15,7%, уточняет РИА Новости.

Ранее в ЦБ указали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне вплоть до марта может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, ЦБ может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае ставки по вкладам опустятся до 13–14%.

