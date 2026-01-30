Форма поиска по сайту

30 января, 17:35

Наука
Эксперт Железняков: рано предполагать, что какая-либо планета пригодна для жизни

Эксперт назвал ранними предположения о пригодности какой-либо планеты для жизни

Фото: 123RF.com/maximusnd

Предположения о том, что какая-либо планета пригодна для жизни или там уже существует жизнь, пока преждевременны. Об этом в беседе с ТАСС заявил историк космонавтики Александр Железняков.

"Есть только признаки, которые позволяют предполагать, что там возможна эта жизнь", – объяснил эксперт.

По его словам, в число таких признаков входят наличие кислорода, воды и некоторых других элементов. Поэтому, если измерения подтверждают наличие таких элементов, астрономы говорят лишь о теоретически пригодной для жизни планете.

Ранее ученые нашли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, находящуюся в 146 световых годах от Земли. Она вращается вокруг звезды, которая несколько холоднее и тусклее Солнца, поэтому температура на планете может опускаться до минус 70 градусов.

По оценкам исследователей, радиус планеты всего на 6% превышает земной, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости относительно звезды, вокруг которой она вращается, составляет 50%. Полный оборот вокруг светила HD 137010 b совершает за 355 земных суток.

