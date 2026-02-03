Напавшая на сверстницу в школе под Красноярском девочка принесла кухонный нож с собой

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Семиклассница, напавшая на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края после конфликта с учителем, пришла в учебное заведение с кухонным ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.

В региональной прокуратуре уточнили, что ученица воспитывается в полной, многодетной семье. На учете органов системы профилактики она также не состоит.

Об инциденте стало известно 3 февраля. Предварительно установлено, что школьница поссорилась с учителем, а затем ударила ножом свою одноклассницу.

Пострадавшая была доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую задержали. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела.